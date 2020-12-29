Россиян предупредили об усилении контроля за денежными операциями из-за «антиотмывочного» закона

«Таким образом власти страны хотят сократить возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов», — передает агентство «Прайм» слова эксперта.

По его мнению, такие действия актуальны в условиях увеличенных госрасходов в ответ на удар пандемии коронавируса по экономике. Важно, что поправки никак не повлияют на добросовестных экономических агентов, но будут усложнять работу и повысят издержки для тех, кто использует двойную бухгалтерию.

Также будет установлен контроль над операциями почтового перевода денег на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставками в азартных играх на сумму 600 тысяч рублей, над операциями по договорам лизинга и за любыми операциями, где используют наличные суммой более 600 тысяч рублей.

В результате с 10 января банки и другие организации, которые осуществляют денежный перевод, будут передавать сведения о них, если указанные в «антиотмывочном» законе лимиты превышены. Это не будет автоматической проверкой, но серьезные нарушения окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, объяснил Дорофеев.