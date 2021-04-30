Россиян предупредили об опасности кредитов онлайн

Многие сайты предлагают оформить кредит онлайн по номеру телефона и без документов. Подобный способ экономит время, но может обернуться встречей с «черными коллекторами». Об этом рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

При оформлении кредитов онлайн многие не вчитываются в условия предоставления займа, а также не проверяют лицензию кредитной организации.

«Если у нее нет лицензии, то гражданин остается без какой-либо защиты. Он будет обречен на коммуникацию с нелегальными взыскателями. Если он принял решение о кредитовании в таком месте, то может столкнуться с нарушением законодательства», — пояснила руководитель проекта радио Sputnik.

Она добавила, что брать кредит лучше не на случайном сайте, а в организации с лицензией. Многие микрофинансовые организации работают в соответствии с законами. Если в дальнейшем возникнут проблемы, то решаться они будут в правовом поле.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что на некоторые вещи не стоит брать кредит, а лучше просто накопить деньги. В качестве примера она привела покупку PlayStation5, так как на игровую консоль деньги можно накопить и без займа.