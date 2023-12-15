Деньги 15 декабря 2023, 04:45 Россиян предупредили об опасности банковских вкладов с «двойным дном» Финансист Бадалов: банковские вклады с инвестпродуктом могут стать невыгодными Freepik

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Банковские вклады с инвестпродуктом внутри могут оказаться совсем не выгодными. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансист Лазарь Бадалов.

Банки обещают вкладчикам продуктов с двойным дном ставку выше рыночной, но не предупреждают об опасности такого вклада. Нет никакой гарантии, что инвестиции принесут доход, а инвестиционная часть не застрахована в системе страхования вкладов.

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«Чтобы не допускать этого, Центробанк обязал разъяснять клиентам все эти подробности. Банки и другие организации теперь обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом», — пояснил Бадалов.

Президент России Владимир Путин предложил застраховать долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета россиян по аналогии с банковскими вкладами. Глава государства отметил, что нужно ввести страховое покрытие на сумму до 1,4 миллиона рублей.