15 декабря 2023, 04:45
Россиян предупредили об опасности банковских вкладов с «двойным дном»
Финансист Бадалов: банковские вклады с инвестпродуктом могут стать невыгодными
Банковские вклады с инвестпродуктом внутри могут оказаться совсем не выгодными. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансист Лазарь Бадалов.
Банки обещают вкладчикам продуктов с двойным дном ставку выше рыночной, но не предупреждают об опасности такого вклада. Нет никакой гарантии, что инвестиции принесут доход, а инвестиционная часть не застрахована в системе страхования вкладов.
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«Чтобы не допускать этого, Центробанк обязал разъяснять клиентам все эти подробности. Банки и другие организации теперь обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом», — пояснил Бадалов.
Президент России Владимир Путин предложил застраховать долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета россиян по аналогии с банковскими вкладами. Глава государства отметил, что нужно ввести страховое покрытие на сумму до 1,4 миллиона рублей.
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