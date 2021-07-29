Россиян предупредили об активизации финансовых пирамид в соцсетях

В социальных сетях все чаще стали появляться финансовые пирамиды. Как правило, организаторы для продвижения своих проектов обходятся без сайтов, чтобы никто не смог их отследить. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Мы видим, что финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях — причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Они создают контент, который живет очень недолго и распространяют его исключительно через соцсети», — передало РИА «Новости» его слова.

Эксперт обратил внимание, что для соцсетей злоумышленники создают образ успешного человека. Например, девушки и парни катаются на кабриолетах, отдыхают на пляжах. Их жизнь — мечта многих.

Если у организатора финансовой пирамиды и есть зарегистрированное юрлицо, то оно обычно расположено где-нибудь за границей. Это нужно, чтоб создать успешность и заодно для того, чтобы российские правоохранительные органы не смогли до них быстро добраться.