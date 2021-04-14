Россиян предупредили о возможности повышения ставки на ипотеку после выдачи кредита

Жителям России, которые взяли жилищный кредит под низкий процент, не стоит расслабляться. Банк может поднять ставку уже после заключения договора. Все зависит от действий регулятора. Об этом агентству Regnum рассказала преподаватель Высшей школы экономики, консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская.

«Важно помнить, что банк не благотворительная организация. Это бизнес. Как только Центральный банк поднимет ключевую ставку, банк-кредитор может последовать его примеру. Как правило, кредитный договор содержит пункт, который позволяет банку в одностороннем порядке после уведомления заемщика поднимать ставку по договору в случае роста ключевой ставки», — объяснила Абрамовская.

Собеседница подчеркнула, что в таком случае ежемесячный платеж существенно вырастет, и это будет проблемой заемщика. Абрамовская напомнила, что регулятор уже поднял ключевую ставку, однако на ипотеке это пока не сказалось. По ее словам, сейчас сложно спрогнозировать, что будет с жилищными кредитами в России.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье. Вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил, что на увеличение стоимости квартир повлияли льготная ипотека и пандемия коронавируса.