Россиян предупредили о возможном росте ипотечных ставок в августе

С 1 августа процент по ипотеке с низким первоначальным взносом может увеличиться. Об этом предупредил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что кредиты с низким первоначальным взносом несут в себе повышенные риски невозврата.

«Очевидно, что проценты будут повышаться, потому что требования ЦБ такие, что стимулируют повышение процентов именно по такого рода кредитам. Действия ЦБ в этой ситуации оправданы», — рассказал он в интервью «Парламентской газете».

Тем не менее банк сам будет решать, как вести себя с проверенными заемщиками, у которых хорошая кредитная история. Не исключено, что для них ставки могут остаться прежними, добавил эксперт. По данным Банка России на 1 февраля 2021 года, общий объем выданных жилищных кредитов составляет 9,4 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что к началу июля уровень одобрения заявок по ипотеке сократился до минимума за последние несколько лет. Сейчас он находится в диапазоне от 63,7 до 66%. В банках утверждают, что доля качественных клиентов среди желающих получить ипотеку при рекордно низких ставках оказалась невелика.