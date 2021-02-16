Россиян предупредили о возможном подорожании электроники

Российские производители микроэлектроники и техники предупредили о возможном подорожании своей продукции. В основном это связано с недостатком комплектующих.

«Рост цен в ближайшем будущем может быть связан с замедлением логистических и производственных цепочек из-за пандемии коронавируса, повышенным спросом и продолжающимися торговыми войнами, в первую очередь между США и Китаем», рассказало РИА «Новости», ссылаясь на опрошенных производителей микроэлектроники.

Участники российского рынка замечают, что сталкиваются с теми же трудностями, что и остальной мир — с недостатком основных комплектующих, в первую очередь чипов. Во многом проблемы связаны с тем, что ведущие производители электроники из разных стран, опираясь на опыт прошлого года, наращивают складские запасы, создавая эффект повышенного спроса.

Российская же ситуация ухудшена отсутствием местного производства полупроводников для бытовых электронных приборов. При этом отечественные сборочные предприятия не являются наиболее важными клиентами зарубежных поставщиков из-за малого объема заказов. Однако повышение цен может стать временным, о чем говорят эксперты.

В начале февраля участники отечественного рынка сообщали о резком подорожании электронных товаров. Цены с начала года подросли на 5-20%. В качестве основной причины также назывался недостаток основных комплектующих: карт памяти, матриц, видеокарт и дисплеев.