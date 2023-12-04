Деньги 04 декабря 2023, 09:16 Россиян предупредили о «штрафах» за досрочное закрытие банковских вкладов Финансист Родин: при досрочном закрытии вклада банк отберет почти весь доход РИА «Новости»

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При досрочном закрытии вклада банк имеет право изменить ставку и пересчитать доход. Основатель агентства семейных финансов InvestArt Аdvisors Алексей Родин заявил агентству «Прайм», что в этом случае клиент почти не получит прибыли.

Банку невыгодно досрочно погашать вклады, но оштрафовать или наложить на клиента другие санкции он не сможет, пояснил специалист. Единственный доступный инструмент — изменение ставки и перерасчет.

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Родин отметил, что чаще всего ее меняли на 0,01%. Открыв вклад на сумму в 500 тысяч рублей по ставке 12% на год и решив закрыть его через 11 месяцев, человек получит 46 рублей вместо 55 тысяч.

«Таким образом, вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает», — объяснил он.

В случае, когда проценты начисляли на дебетовый счет и клиент к моменту закрытия вклада успевал их потратить, банки вычитали проценты из суммы вклада. Родин заметил, что так поступали не все кредитные организации, и посоветовал читать условия, прежде чем подписывать договор.

В 2023 году сняли мораторий и обязали уплатить налог на прибыль по вкладам, если доход с процентов превысил 150 тысяч рублей. Владельцев таких депозитов обязали передать в казну 13%.