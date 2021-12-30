Россиян предупредили о серьезном подорожании ОСАГО

Министерство финансов предложило запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшей в ДТП машине при расчете выплаты на ремонт. При этом стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 40-60%, рассказал РЕН ТВ.

Новые правила предлагают не учитывать возраст автомобиля при расчете стоимости ремонта деталей. Следовательно, за ремонт разбитой детали нового авто и машины с серьезным пробегом будет положена одинаковая сумма, без удержания денег за возраст и износ.

Однако при этом увеличится стоимость ОСАГО — по данным ряда экспертов, подорожание может составить от 40% до 60%. Причиной специалисты называют рост цен на комплектующие, проблемы с поставками из-за торговых войн между США и Китаем и общие проблемы с запчастями: некоторые из них в настоящее время очень сложно достать.

«Сейчас серьезная проблема с комплектующими, с микроэлементной базой, с микропроцессорами, потому что спрос на них в мире, с одной стороны, вырос, причем в тех отраслях, где был поменьше. Естественно, для автомобильного рынка комплектующих стало меньше», — пояснил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака.

В министерстве также предлагают увеличить компенсации за ущерб жизни и здоровью пострадавших в четыре раза. В этом случае сумма может достигнуть двух миллионов рублей.

Часть новых изменений вступит в силу 9 января.