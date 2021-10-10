Россиян предупредили о росте цен в октябре

Инфляция по итогам октября в годовом выражении может ускориться в среднем до 7,5%. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные РИА «Новости».

Прогнозы ускорения инфляции в октябре связывают прежде всего с продовольствием ввиду плохого урожая и высоких цен на мировых рынках. Единовременные выплаты, которые оказали влияние на рост цен в августе и сентябре, на октябрьской инфляции уже не отразятся, заверил аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев. При этом экономист Sber CIB Антон Струченевский выразил уверенность, что внутренний спрос продолжит ускорять темпы роста цен.

Инфляция в сегменте непродовольственных товаров при этом будет постепенно снижаться, по оценке экономиста «ВТБ Капитал» Александра Исакова и аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова. При этом ситуация в секторе услуг по сравнению с сентябрем останется стабильной.

Аналитик Газпромбанка Дарья Меньших выступила с прогнозом, что продолжат расти цены на одежду, обувь и бытовые приборы.

Вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что по итогам года инфляция в России не превысит 6,5–7%.