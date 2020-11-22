Россиян предупредили о росте цен на продукты и ЖКХ после Нового года

Эксперты прогнозируют очередное поднятие цен после Нового года. Например, оплата услуг ЖКХ может вырасти в 2021 году на 4%. Также изменится ценник на алкоголь, технику, сигареты, одежду, обувь и косметику. Цена будет расти вместе с курсом доллара и евро.

«Тарифы на услуги ЖКХ обычно повышают примерно на 4–6% с 1 июля. Но с 2021 года людей поджидает новая напасть — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату», — передает mk.ru слова директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой.

По данным Ura.ru, на 3% будут проиндексированы тарифы на газ, а электроэнергия станет дороже на 4%. Кроме того, с 1 января повышаются акцизы на крепкий алкоголь, игристое вино и шампанское. Это значит, что и цены вырастут. Также из-за акцизов вырастит цена на табачные изделия — в среднем на 20 рублей за пачку.

По словам экспертов, в новом году также подорожает молочная продукция. Это связано с введением обязательной маркировки, уточняет ИА Nation News. Помимо этого, увеличится цена на сахар, макаронные изделия и рыбу. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что в следующем году подорожает все, потому что в стране растет инфляция. Пока она составляет 4%.