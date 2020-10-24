Россиян предупредили о росте цен на макароны и рыбу

По словам главы ассоциации поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, из-за дорожающей пшеницы увеличится розничная цена на муку и макаронные изделия. А рост цен на фураж приведет к увеличению себестоимости продуктов животноводства.

При этом повышения цен на мясо ждать не стоит, уверяет руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Оптовые цены на свинину, по его словам, падают третий год подряд, несмотря на то, что себестоимость производства за это время выросла на 20–25%. Говядина за это же время дорожала в среднем на 2,5% в год, что ниже инфляции.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько предупредил о повышении цен на рыбу и морепродукты. По его словам, это связано с тем, что большая часть улова продается за границу.

«Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества», — посетовал бизнесмен.