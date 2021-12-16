Россиян предупредили о росте цен на еду, жилье и машины

Цены в следующем году могут подняться выше, чем на 5,8%, которые изначально прогнозировали. Особенно сильно подорожают продукты. Такое заявление сделал первый зампред председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Его слова процитировало Urа.ru.

«Это связано как с внешними факторами, так и с внутренними. Многие сельхозпроизводители в прошлом году оказались в тяжелой ситуации в связи с коронавирусом, но получили слабую поддержки от государства. Мы предлагали правительству широкий набор мер поддержки, часть из них была принята, но далеко не все», — сказал он

Щапов отметил, что стоит ждать и подорожания автомобилей и жилья. Причины те же: падение спроса сократило предложение. Поэтому предприниматели пытаются компенсировать это ростом цен.

Ранее парламентарий заявил, что зарплату врачам можно увеличить в два раза, если ввести прогрессивную систему налогообложения. Для тех, кто получает от трех до 10 миллионов рублей в год, нужно установить минимальный налоговый платеж в размере 382 тысяч рублей в год, а также ввести ставку в 18% от суммы, превышающей три миллиона рублей.