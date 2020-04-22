Россиян предупредили о риске впасть в зависимость от покупок
Из-за режима самоизоляции у людей появилось больше времени на покупки. К тому же стресс провоцирует импульсивные решения. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на психолога Ирину Корчагину.
По ее словам, «только 20% из того, что покупают люди, им действительно нужно», а «во время самоизоляции ситуация усугубляется».
«Кроме того, многие начинают себя жалеть и позволять себе такого рода радости. Я рекомендую не увлекаться спонтанными покупками, потому что есть риск впасть в зависимость», — рассказала психолог и добавила, что «это может крайне плохо сказаться на финансовом состоянии».