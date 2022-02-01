Россиян предупредили о риске резкого роста платы по ипотеке

Ежемесячная плата по ипотеке может вырасти к июлю на 21%. Об этом сообщили участники рынка. Для сохранения доступности жилья они предложили продлить действие льготной программы.

Стоимость квартир в новостройках может увеличиться в 2022 году на 15%, заявил «Известиям» директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. Причиной станет подорожание стройматериалов, а также нехватка рабочих и повышение ставок по проектному финансированию. Вслед за новостройками могут вырасти и цены на вторичное жилье.

При оптимистичном прогнозе за первое полугодие жилье подорожает на 5%, а средняя ставка по ипотеке увеличится до 12%. При этом ежемесячный платеж вырастет на 21%, если речь идет о кредите на 20 лет с первоначальным взносом 15%. Такие цифры назвала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Участники рынка заявили, что смягчить проблему можно с помощью продления программы льготной ипотеки после 1 июля. Программа уже показала свою эффективность как с социальной, так и с экономической точки зрения.