Россиян предупредили о риске появления «пузыря» на рынке недвижимости

Покупка жилья может стать более доступной для россиян, только если доходы граждан будут расти быстрее цен на недвижимость. Иначе может возникнуть риск появления «пузыря». Об этом заявили в Банке России.

По мнению экспертов ЦБ, потенциал доступной ипотеки уже во многом себя исчерпал. Объем строительства нового жилья недостаточен, а в некоторых регионах доступные ипотечные кредиты привели к росту цен на квартиры на 20%. Это происходит даже на фоне падения реальных доходов населения.

Кроме того, на первичном рынке ипотеки существенно выросла доля кредитов с первоначальным взносом менее 20%, кредитный риск по которым выше.

«Дальнейшее масштабное стимулирование ипотеки, не подкрепленное ростом строительства и доходов россиян, грозит ценовыми „пузырями“», — предупредил регулятор.

Кроме того, из-за этого может и дальше возрасти долговая нагрузка населения.

По данным недавнего опроса сервиса «Работа.ру», каждый десятый россиянин собирается взять ипотеку до конца 2021 года, сообщала «Газета.ru». Помимо приобретения квартиры, респонденты заявили, что хотят взять в долг у банков на ремонт или покупку автомобиля, отпуск, лечение, образование и развитие своего бизнеса.