Деньги 09 марта 2024, 13:25 Россиян предупредили о риске банковских вкладов с высокими ставками Адвокат Данилов заявил о рисках при вкладах с высокими ставками Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться совсем невыгодные варианты. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Кирилл Данилов.

Обычно речь идет о страховом полисе или другом инвестиционном продукте с рисковой доходностью. Самой неприятной может стать ситуация при досрочном снятии денег, когда банк вернет лишь выкупную сумму. Она, как правило, составляет 50% от вложенных средств. При накопительном страховании необходимо регулярно вносить средства, иначе банк расторгнет договор.

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Еще один рискованный вариант — вклад в драгоценные металлы. Цены на этот ресурс тоже подвержены инфляции. К тому же такие счета не входят в систему страхования. В случае банкротства банка вернуть деньги будет сложно.

Центробанк еще на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Теперь оно действует до 9 сентября 2024 года.