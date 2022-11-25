25 ноября 2022, 05:04
Россиян предупредили о рисках при покупке акций Meta
Росфинмониторинг предупредил россиян о рисках в случае покупки акций Meta
Приобретении акций Meta* у компании может обернуться уголовной ответственностью. Об этом предупредили в Росфинмониторинге. Сообщение ведомства привели «Известия».
Как пояснили в Росфинмониторинге, признание организации причастной к терроризму и экстремизму несет за собой установленные законом ограничения. Это касается и самой компании, и тех, кто с ней работает.
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«Участие в совместной финансовой деятельности, финансировании проектов такой организации, равно как и управление ее деятельностью, повлечет за собой соответствующие меры уголовного или административного характера», — отметили в ведомстве.
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Подобным компаниям нельзя переводить деньги, так как это могут посчитать финансированием экстремистской деятельности. За такое предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 10 лет.
Компанию Meta* признали экстремистской организацией весной 2022 года. Решение вынес Тверской суд Москвы. Деятельность организации запретили на территории России. После этого российские биржевые площадки начали останавливать торги акциями компании.
* корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.
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