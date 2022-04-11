Россиян предупредили о рисках при оформлении карт иностранных банков

При оформлении банковской карты зарубежных банков следует помнить как о рисках другой юрисдикции, так и об обычном мошенничестве. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил адвокат Артем Сухов.

Он подчеркнул, что, открывая счет в другой стране, человек не застрахован от изменения позиции национального банковского регулятора или непосредственно банка этой страны к счетам и средствам граждан РФ. При этом российские контролирующие органы — Центробанк, Роспотребнадзор и ФАС — не имеют юрисдикции за рубежом, поэтому россиянам придется «играть на чужом поле» при наличии каких-либо проблем и разногласий.

«Сейчас такие банки зарабатывают на новых клиентах, но при возникновении законодательных ограничений или потенциальных рисков из-за санкций, насколько они будут готовы защищать их интересы в ущерб основному бизнесу или местным вкладчикам?» — отметил эксперт.

Он также предостерег, что сложившейся ситуацией могут воспользоваться мошенники.

Ранее аналитики Positive Technologies подсчитали, что в 2022 году доля успешных кибератак в России выросла до 73%. Мошенники все чаще стали похищать личные данные россиян.