Россиян предупредили о рисках получения зарплаты по номеру телефона

Переводить зарплату по номеру телефона достаточно опасно. Можно лишиться денег, причем риски не всегда связаны с действиями мошенников.

«В случае смены телефона вы автоматически перестаете получать деньги на старый номер, а в худшем случае — к этому номеру подключится другой расчетный счет», — рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Его слова приводит портал Ura.ru.

Такие риски возможны при смене номера телефона получателем. Если же в схему вмешиваются мошенники, они могут подключить к номеру другие расчетные счете. Или просто перевести все средства себе.

Третий вариант с потерей заработанных средств — это банкротство банка, который выпустил привязанную к номеру телефона карту. Тогда средства вернутся работодателю. Однако есть и более опасная развязка — деньги могут зависнуть на закрытых счетах.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в столице на начало октября. Платить большие деньги работодатели готовы IT-специалистам, зубным техникам и офтальмологам.