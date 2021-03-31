Россиян предупредили о приобретении доллара в апреле

Экономисты прогнозируют российской валюте рост после временного спада. По их мнению, те, кто бегут сейчас обменивать деньги, будут об этом жалеть.

Это случится из-за последующего укрепления российского рубля, сообщил «Прайм». Данный вывод делается на основании аналитических прогнозов Михаила Когана из «Высшей школы управления финансами. Он отметил, что начало апреля — не лучшее время для попытки нажиться на разнице курсов. На данный момент доллар стоит больше 75,5 рубля, однако цифра может упасть до значения в 74 единицы, сообщило «Утро.ру». Вместо прибыли будут потери.