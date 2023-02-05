Деньги 05 февраля 2023, 12:16 Россиян предупредили о причинах блокировки банковских карт при сборе средств Юрист Виноградов предупредил о случаях блокировки банковских карт из-за частых транзакций РИА «Новости»

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Сбор средств от друзей, коллег и родственников на банковскую карту может привести к блокировке счета. Большое количество переводов от разных людей может вызвать подозрение о легализации незаконных доходов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При большом количестве подозрительных поступлений денег на карту от разных лиц банк заказывает проверку Росфинмониторинга и блокирует карту. Так происходит, если каждая транзакция предусматривает перевод большой суммы. Поэтому собирать деньги для оплаты корпоратива или крупного события лучше наличными.

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«Если действовать в рамках закона, то собирающий деньги, например глава родительского комитета, должен подписать с каждым из родителей договор о добровольном пожертвовании. И каждый платеж должен проходить с указанием „взнос пожертвования на нужды класса“», — рассказал Виноградов, отметив, что такое происходит достаточно редко.

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Если транзакции на карту идут большим потоком, то банковские алгоритмы посчитают эти действия мошенническими, что также приведет к блокировке. Восстановить доступ к счету и карте владельцу придется лично, объясняя причины прихода средств.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, юрист посоветовал завести отдельную банковскую карту для сбора средств. Это обеспечит безопасность собственного счета в случае блокировки, а также упростит сбор и контроль за сборами и расходами собранных денег.