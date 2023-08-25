25 августа 2023, 16:51
Россиян предупредили о подорожании зимних шин
«ТД Кама»: зимние шины вырастут в цене на российском рынке из-за курса рубля
Подорожание автомобильной резины ожидается в стране перед началом зимнего сезона. Об этом «Российской газете» рассказал исполнительный директор «ТД Кама» Тимур Шарипов.
Увеличение цен произойдет в первую очередь из-за ослабления курса рубля. Для производства шин в РФ используют сырье, импортируемое из стран Юго-Восточной Азии за валюту. Компаниям, выпускающим резину, приходится поднимать цены на продукцию, чтобы компенсировать возможные убытки.
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«Важный ингредиент для шин — натуральный каучук, в России не произрастает. Поэтому его приходится импортировать из стран Юго-Восточной Азии. Все контракты в валютах», — объяснил специалист.
Текущее состояние рынка не позволит производителям закупать сырье для автомобильной резины по более дорогой цене и при этом не менять конечную стоимость продукции.
Российским водителям рекомендовали не экономить на шинах и тормозных колодках, так как эти запчасти обеспечивают безопасность движения на дороге.
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