Россиян предупредили о подорожании нескольких видов масла | 360°

Деньги 04 ноября 2022, 02:45 Россиян предупредили о подорожании нескольких видов масла Экономист Черников предупредил россиян о подорожании оливкового и пальмового масел РИА "Новости"

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Растительные масла остаются в дефиците, а потому цены на них начнут расти, заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Это касается стоимости оливкового масла на фоне засухи в Испании. Слова эксперта привел «Прайм».

«В целом похожая ситуация сохраняется и с другими маслами — рапс, лен, оливки, соя и пальмовое», — заявил экономист.

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На стоимость оливкового масла повлияла не только погода в Испании, но и проблемы с логистикой при ввозе товара из Туниса и Турции. В случае с подсолнечным маслом ситуация совершенно противоположная, отметил Черников. В этом году Россия собрала большой урожай подсолнечника. Аналитики считают, что это приведет к снижению цен на масло на внутреннем рынке.

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