Россиян предупредили о подорожании картофеля

Из-за погодных условий пострадали посадки картофеля и других сельхозкультур в ряде регионов.

«Засушило Сибирь, Урал, Алтай, Ставрополь. А вот Подмосковье, Чувашию и Кострому, наоборот, затопило», — отмечает издание.

В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) подтвердили, что из-за погоды и пандемии коронавируса производство овощей снизилось в целом по стране. Однако в организации заверили, что это не критично, и массового банкротства фермерских хозяйств не ожидается.

По данным газеты, в московском регионе килограмм картофеля стоит в супермаркете 17-25 рублей, капуста — 20-40 рублей, морковь — 25 рублей, свекла — 15-20, репчатый лук — 20-25 рублей.