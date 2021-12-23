Россиян предупредили о переплатах за ипотеку в 2022 году

Стоимость ипотеки в 2022 году вырастет, достигнув уровня второй половины 2019 года. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства НКР.

По словам экспертов, в следующем году банки будут выдавать ипотечные кредиты на 23 года. Если это произойдет, то такая продолжительность выплаты кредита станет рекордной. Сейчас ипотеку можно получить в среднем на 21 год, уточнила газета «Известия».

Также специалисты считают, что в 2022 году стоимость выдачи кредита перевалит за 9%, а ипотечные ставки увеличатся до 10%. При этом количество кредитов снизится на 20-25%, а средний чек ипотеки достигнет суммы 3,6 миллиона рублей.

«Растет средний размер выдаваемого ипотечного кредита и ставка по нему. Чтобы величина ежемесячного платежа оставалась в разумных пределах, банки увеличивают срок кредита», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Он добавил, что среди россиян становится все меньше платежеспособных клиентов банков. Чтобы получить новые договоры, кредитные организации могут пойти на снижение ежемесячного платежа. Но в этом случае срок погашения кредита автоматически становится больше.