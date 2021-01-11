Россиян предупредили о падении цен на жилье

Рынок недвижимости в России в 2021 году ждет стагнация. Эксперты считают, что квадратный метр жилья подешевеет на 5-10%. Цены в основном упадут из-за растущих скидок и популяризации торга.

Прогнозы специалистов по ситуации в сфере недвижимости опубликовала «Российская газета». Согласно данным издания, ситуация изменится даже в том случае, если Центробанк не перестанет снижать ключевую ставку, а программу льготной ипотеки под 6,5% продлят.

«Скорее всего, на этот раз стагнация не превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга», — предположили аналитики.

Стоимость наиболее ликвидных объектов, по их мнению, не изменятся. А расти цены снова начнут не раньше 2022 года.

На рынке вторичного жилья потенциал для значительного роста стоимости квартир тоже исчерпан. В наступившем году, вероятнее всего, средние показатели останутся на прежнем уровне.

Не исключено, что цены будут колебаться в пределах плюс-минус 5%. Такой прогноз менее вероятен и зависит от состояния экономики, ипотечных ставок и доходности банковских вкладов.