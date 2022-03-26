Россиян предупредили о новых рисках, которые ожидают рубль

Главным риском для российского рубля на сегодняшний день остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«Кроме того, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего, контролируемого ЦБ, и внешнего — торги на форекс», подчеркнул он.

Маслов считает, что укреплению рубля будет способствовать нормализация обстановки, удачные переговоры и завершение спецоперации на Украине. Если эти факторы окажутся реализованы, тогда торговля ресурсами за российскую валюту может казаться успешной.

В ином случае велика вероятность, что Евросоюз и другие «недружественные» страны решат ускоренно перейти на нефть и газ от других поставщиков, полагает Маслов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит причин соглашаться на требования России платить за газ в рублях. Он заявил, что решение РФ перевести оплату за газ в рубли направлено на то, чтобы избежать санкций. Европейским странам нужно пересмотреть некоторые контракты по импорту российского газа, заявил Макрон. Он предположил, что это удастся сделать.

Как объяснил экономист Михаил Беляев, цена на газ для Европы останется прежней, но импортерам придется делать дополнительную операцию — менять евро на рубли, а затем платить.