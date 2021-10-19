Россиян предупредили о новых правилах налога на доход по вкладам

Налог на доход по вкладам и остаткам на счетах в банках с 1 января 2022 году будет считаться по-новому. Об этом доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ имени Плеханова Галина Семенова сообщила «Прайму».

Ставка НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам составит 13%. Причем она будет одинаковой как для налогоплательщиков, так и для нерезидентов РФ.

Налогом будет облагаться сумма, превышающая все полученные за год проценты по рублевым и валютным вкладам и счетам в российских банках над показателем, рассчитанным как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ.

Облагаться будет совокупный процентный доход, выплаченный за год, за вычетом необлагаемого процентного дохода. Например, если на 1 января 2021 года ставка ЦБ составляла 4,25%, то необлагаемый процентный доход составляет 42,5 тысячи рублей. Если у человека несколько вкладов, и со всех из них он получил доход в процентах в размере, допустим, 200 тысяч рублей, то НДФЛ составит 20,475 тысячи рублей.

Доходы будут облагаться НДФЛ по новым правилам независимо от того, в каком году был открыт вклад или за какой год начислены проценты.

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