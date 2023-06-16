Деньги 16 июня 2023, 11:52 Россиян предупредили о новой схеме мошенников с рефинансированием кредитов Замглавы правления ВТБ Печатников предупредил о новой уловке мошенников с кредитами piqsels

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Мошенники стали прибегать к новой уловке. Они предлагают заемщикам рефинансировать кредиты других банков в один, а полученные деньги переводить на якобы безопасный счет. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, написало РИА «Новости».

«В новой схеме мошенники звонят клиенту и уговаривают его взять кредит. Когда заемщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства», — рассказал он на ПМЭФ.

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Преступники утверждают, что с помощью программы человек снизит свою финансовую нагрузку. Например, уменьшит сумму платежа благодаря объединению кредитов в один.

Когда жертва дает согласие на рефинансирование, ее просят перевести средства на «единый» или «безопасный» счет. Естественно, что деньги оттуда уходят к мошенникам. Печатников предупредил, что в зоне риска при такой схеме окажется большая сумма, поскольку преступники «объединяют все кредиты жертвы в других банках».