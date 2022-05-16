Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники придумали очередной способ выуживать деньги из россиян. Теперь они стали эксплуатировать тему санкций против банков. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«Например, в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты. Под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий „специальный счет“, с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства», — объяснил Уваров схему злоумышленников в беседе с газетой «Известия».

Для открытия такого «специального счета» звонившие спрашивают у россиянина финансовые данные — номер карты, трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка, отметил представитель ЦБ. Раздобыв эти сведения, злоумышленники получают доступ к счету своей жертвы. Далее они переводят хранящиеся на нем деньги на свои счета.

«Злоумышленники также звонят гражданам и предлагают оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей», — добавил Уваров. Он пояснил, что за определенную плату мошенники предлагают открыть счет в иностранном банке и оформить виртуальную карту.

В Центробанке предостерегли россиян от раскрытия посторонним своих личных и финансовых данных.