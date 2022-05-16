Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
«Известия»: в ЦБ предупредили о схеме мошенничества под предлогом дефицита наличных
Злоумышленники придумали очередной способ выуживать деньги из россиян. Теперь они стали эксплуатировать тему санкций против банков. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.
«Например, в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты. Под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий „специальный счет“, с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства», — объяснил Уваров схему злоумышленников в беседе с газетой «Известия».
Для открытия такого «специального счета» звонившие спрашивают у россиянина финансовые данные — номер карты, трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка, отметил представитель ЦБ. Раздобыв эти сведения, злоумышленники получают доступ к счету своей жертвы. Далее они переводят хранящиеся на нем деньги на свои счета.
«Злоумышленники также звонят гражданам и предлагают оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей», — добавил Уваров. Он пояснил, что за определенную плату мошенники предлагают открыть счет в иностранном банке и оформить виртуальную карту.
В Центробанке предостерегли россиян от раскрытия посторонним своих личных и финансовых данных.