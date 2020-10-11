Россиян предупредили о мошенниках, которые используют записи голоса для доступа к счетам

Мошенники могут собирать голосовые записи россиян для обращения к банкам через роботов-помощников. Таким способом они пытаются получить доступ к счетам клиента кредитной органиации.

«Похоже на то, что мошенники собирают образцы голоса клиента для обращения в банк через голосовой помощник», — рассказал РИА «Новости» начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд.

Он объяснил, что некоторые банковские операции можно подтвердить, позвонив голосвому помощнику. Для этого, вероятно, и понадобились мошенникам образцы голоса россиян.

Такого же мнения придерживается старший преподаватель в университете «Синергия» Наталия Пшеничникова. Она считает, что мошенники собирают биометрические данные, чтобы потом использовать их, например, для подтверждения перевода денег со счетов клиентов банков. Также Пшеничникова добавила, что часто россиян просят по телефону сказать не просто «Да», но и другие, более длинные фразы. Они нужны для общения с голосовыми помощниками.

Ранее агентство Ura.ru сообщало, что появился новый способ обмана россиян. Мошенники продают фейковые справки об отсутствии коронавируса.