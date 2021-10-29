Россиян предупредили о финансовых пирамидах в формате инвестиционных игр

Новый тип финансовых пирамид, оформленный как инвестиционные игры, начал активно развиваться в интернете. О новой мошеннической угрозе РБК рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Он объяснил, что такие пирамиды привлекают людей своей простотой и удобной игровой формой. Суть игры такова: пользователь регистрируется в игровом экономическом сервисе, который обещает ему дальнейший вывод средств. Там он покупает персонажа или еще что-либо, что, по словам организаторов, будет приносить ему деньги.

Но для того, чтобы получить награду, надо привести в систему новых людей. Получается, что принцип игры — уже привычный всем сетевой маркетинг. Финансирование пирамиды проводится через специальный личный кабинет самыми разными способами, включая электронные активы и криптовалюты.

«Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас», — завершил Лях описание хитрой схемы.

При этом специалист БР добавил, что все же чаще всего компании предупреждают об отсутствии гарантии возврата вложенных денег, но делают это максимально незаметно. Например, маленькими буквами внизу на одной из первых страниц.