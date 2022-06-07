Россиян предупредили о банковских хитростях по ставкам и кредитам

Российские банки отреагировали на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку: проценты по вновь открываемым вкладам и счетам стали меньше, а кредитные ставки — нет. Зато в рекламных предложениях реальные условия тщательно маскируют под ожидаемые.

Кредитно-финансовые учреждения, несмотря на политику Центробанка, анонсировали доходность по вкладам в пределах 11-15%, сообщил Life. Указанный процент выше установленного регулятором.

В схеме приема денег под «большой процент» суть заключается в начислении реальной ставки по формуле, которая напрямую зависит от ключевой ставки Банка России. А под указанными при открытии вкладов цифры оказываются максимальной величиной, которая действовала в предложении банка на день внесения средств.

Некоторые организации выставляют предложение как накопительный счет. Клиенту сулят высокий процент, но не всегда упоминают, что для получения близкой к рекламным значениям доходности придется постараться. К тому же иногда условия по процентам действуют ограниченное количество времени после заключения договора.

Нежелание снижать ставки по кредитам в банках формально объясняют опасением роста неплатежей — якобы из-за закредитованности населения. Иногда кредитные заявки одобряют под ниже указанного в рекламе процента, но с различными дополнительными условиями. В итоге клиенту продают целый набор продуктов по завышенным условиям.