Россиян предупредили, когда не стоит связываться с долларами

Если все деньги человек тратит на текущие расходы, и у него не остается лишних рублей, то и на валютный рынок идти не стоит. Слишком рискованно покупать доллары на последние рубли, предупредил доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Максим Марков.

«Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств», — предостерег эксперт в беседе с агентством «Прайм».

По оценке Маркова, динамика курса доллара в краткосрочной перспективе крайне непредсказуема: она может расти, а может стремительно упасть. Деньги, по его мнению, лучше держать в той валюте, в которой их тратишь.

Но все же можно и заработать на росте доллара, например, покупая валюту задолго до предполагаемой поездки за рубеж. При этом в любом случае, следует вкладывать в валюту избыток денежных средств, когда уже покрыты все текущие и планируемые расходы.

Не каждый человек может стать обладателем миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но это не повод расстраиваться, ведь заработать свой первый миллион можно и другим способом. Например, заветную сумму можно накопить. Для этого необходимо открыть депозит или же приобрести ценные бумаги.