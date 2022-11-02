Россиян предупредили, что ипотеку без первоначального вноса стало труднее получить | 360°

Деньги 02 ноября 2022, 05:58 Россиян предупредили, что ипотеку без первоначального вноса стало труднее получить Экономист Носова предупредила о недоступности ипотеки без первоначального вноса РИА "Новости"

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Все меньше заемщиков в России могут воспользоваться необеспеченными кредитами в связи с ужесточением требований банков по их выдаче. Это значит, что у граждан, не имеющих первоначального взноса по ипотеке, низкие шансы ее получить, заявила «Известиям» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Центробанк планирует запретить выдачу кредитов под ставку «около нуля» для покупки квартиры от застройщиков. Регулятор полагает, что это поможет оздоровить рынок в текущих условиях.

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«Банки ожидают ухудшения качества кредитов на фоне неблагоприятной операционной среды, в связи с чем отказов по заявкам становится больше, суммы одобренных лимитов меньше», — пояснила эксперт.

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Наличие первоначального взноса демонстрирует кредитным организациям, что заемщик имеет финансовую дисциплину. Это показывает, что он будет контролировать свои расходы таким образом, чтобы вовремя погашать кредит.

В октябре ставка по программам Сбербанка «Вторичное жилье» и «Новостройки» выросла до 10,4%. При этом ставки по кредитам с государственной поддержкой не изменились.