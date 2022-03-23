Россиян позвали в Узбекистан оформлять Visa и Mastercard. Но это ненадежная схема

Россиянам предложили полететь в Узбекистан оформлять карты Visa и Mastercard, чтобы расплачиваться ими за рубежом. Но это не исключает рисков блокировки. А в России на такую карту не получится даже положить деньги. Об этом «360» рассказал профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Россиянам предложили туры в Узбекистан, чтобы открыть карту Visa или Mastercard и расплачиваться за границей. В самой России такая карта работать не будет.

«Идея в том, что открытие Visa и Mastercard за рубежом, не в России, предполагает, что вы сможете потом по этой карте расплачиваться в Европе, и она будет работать там, в их зоне», — объяснил экономист.

Помимо того, россиянам придется открыть счет в узбекском банке. А по возвращении обязательно уведомить налоговую службу, у которых на этот случай есть свои санкции.

«Отсюда вы на свою карту зарубежную не сможете положить деньги. То есть сразу открывая деньги в узбекском банке, вы должны будете положить энную сумму. И самое главное, уведомить нашу налоговую службу о том, что ваши открыт счет в зарубежном банке. Иначе могут последовать штрафы. Тогда, когда вы будете снимать деньги, у вас просто могут их списать», — предупредил Юденков.

Таким образом, со счетом в зарубежных банках карты, по идее, должны работать за границей. И если предлагают такие туры в Узбекистан, значит, есть договоренность с некоей кредитной организацией. Но в странах Европы такой трюк просто не пройдет.

«Если наш российский гражданин, каким-то чудом оказавшийся во Франции, в Чехии, там, или в Англии, захочет там открыть счет в банках зарубежных, то ему просто не откроют. Потому что он русский, с русским паспортом», — сказал профессор.

Но и с узбекской картой за рубежом могут не провести платеж, если выяснится, что ее владелец — гражданин РФ. А выдавший ее банк рискует попасть под санкции.

«Такая вероятность есть. Либо тот банк, который сейчас вроде бы работает, на каком-то этапе попадает под западные санкции, потому что он оказывает услуги россиянам. Либо это отделение какого-то банка. То есть с помощью современных вычислительных центров можно вычислить, где был открыт счет. Если будет много таких россиян, сотни или тысячи, где-нибудь будет поставлен крестик на сервере, и эти карты перестанут обслуживаться в Европе. В Азии будут обслуживаться, а в Европе нет», — объяснил Юденков.

Платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России. Карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать только внутри страны. Расплатиться ими за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах невозможно.