Россиян не заставят платить больше за капремонт из-за предложения Минстроя

Предложение Минстроя по корректировке системы капитального ремонта жилья в России не отразиться на взносах граждан. Оно не подразумевает, что россиянам придется больше платить за эту категорию услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Минстроя. В ведомстве уточнили, что предложили изменить систему капитального ремонта жилья в России, чтобы повысить устойчивость и эффективность работы региональных фондов капремонта. В числе идей министерства — разрешение менять цены в уже заключенных контрактах на сумму в пределах 25%.

Замглавы ведомства Максим Егоров отметил, что стоимость материалов является одной из основных составляющих самих работ. Из-за роста цен на товары увеличивается стоимость работ по капитальному ремонту.

«Минстрой предлагает разрешить изменение цены контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Это предложение касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт», — подчеркнул он.

Кроме того, Минстрой предложил законопроект, который определяет срок ремонтных работ исходя из фактического технического состояния элементов конструкции зданий и технического обследования. Сейчас большинство сроков устанавливают региональные программы, опираясь на нормативы. Однако их создали еще 30 лет назад — за этот срок процесс эксплуатации здания мог серьезно измениться.