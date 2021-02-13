Россиян научили проверять отсутствие у них чужих кредитов

Россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством, когда на них тайно оформляют кредиты. Жертва узнает об этом, получив письмо о просрочке задолженности. Что в этом случае делать и как себя обезопасить, рассказал преподаватель кафедры «Банковское дело» в университете «Синергия» Антон Рогачевский.

Если возникли подозрения, что кто-то оформил на вас кредит, нужно сначала обратиться в бюро кредитных историй (БКИ), пояснил Рогачевский изданию «Прайм». По закону один раз в год можно взять выписку из БКИ абсолютно бесплатно.

Если в выписке значится чужой кредит, необходимо сразу же обратиться в полицию. Копию обращения эксперт советует направить в организацию, выдавшую кредит. В письме нужно предупредить о планах обратиться в суд по данному делу.

В суд придется идти, даже если кредиторы согласятся списать этот кредит. Для иска потребуется копия заявления из полиции, копии писем в кредитные организации и их ответы.

Суд нужен не только для того, чтобы закрыть кредиты, но и чтобы вычеркнуть записи о них из базы БКИ.

«Если суд принимает нашу сторону, с выпиской решения направляемся в БКИ, чтобы предъявить необходимые документы ответственному сотруднику», — описал алгоритм Рогачевский.