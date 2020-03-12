Россиян научат стирать данные банковских карт Visа на сторонних сайтах

Visa разработала сервис, дающий держателям банковских карт право удалять данные о них со сторонних сайтов. Российские финансисты заинтересовались такой возможностью. Сервис должен пресечь незапланированные платежи и утечки средств с пластиковых карт.

Держателям карт Visa дадут возможность получить доступ к списку сайтов в интернете, где они оставляли реквизиты своих банковских карт. Система намерена запустить этот сервис во всем мире, в том числе и в России. Чтобы сервис заработал, разработчики ПО и мобильных приложений для банков должны всего лишь встроить такую возможность в приложение банка. Visa уже начала искать среди финансистов партнеров для этого проекта.

«В мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты. В случае необходимости он может удалить эти данные», — рассказали информированные источники в финансовых кругах России. Их процитировал РБК.

Владельцы пластиковых карт могут наследить данными своих карточек где угодно. Чаще всего цифровой «шлейф» остается на сайтах интернет-магазинов при покупке товаров и услуг. Для удобства пользователей сайты предлагают сохранить номер карты, срок ее действия и CVV-код, чтобы в следующий раз не потребовалось их вводить. В итоге этими сведениями могут завладеть злоумышленники.

«За персональными данными большая охота, и такие сайты могут быть взломаны хакерами, или просто сами могут допустить утечку данных по невнимательности, тогда вся информация может оказаться в руках мошенников», — предупредила глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

С другой стороны, в России наиболее популярный способ мошенничества с картами — социальная инженерия. Если простыми словами, мошенники звонят потенциальной жертве, и та сама выбалтывает злоумышленникам данные банковских карт, пароли, коды и часто даже сами переводят мошенникам деньги. На такие схемы «воровства на доверии» приходится до 70% хищений.