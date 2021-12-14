Россиян избавят от «страхового рабства» при оформлении кредита

В России объявили войну страховому рабству в банковской сфере. Теперь люди смогут не только сами выбирать страховую компанию при оформлении кредита, но и менять ее после получения займа, не ухудшая его условий. Об этом сообщили «Известия».

Необходимые изменения в проект постановления правительства внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Банки обяжут давать клиентам полный список страховых организаций, с которыми возможно заключение договора при оформлении займа. От компаний при этом потребуется только соответствие необходимому кредитному рейтингу.

В то же время, банки не смогут давать привилегии при заключении договоров с определенными страховыми фирмами.

Ранее был назван способ вернуть деньги на карту после кражи мошенниками. В этом поможет процедура чарджбэка. Чтобы вернуть деньги, клиент должен подать заявление в свой банк — заявить, что он не совершал покупку. Главное — сделать это не позднее чем через 120 дней с даты совершения платежа. Иногда срок может быть даже больше.

Но если мошенник получил доступ к номеру телефона и смог подтвердить платеж через 3DS — средства можно будет вернуть только через суд.