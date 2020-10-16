Россия значительно нарастила импортные закупки бензола

В связи с нехваткой бензола российского производства, страна активно наращивает его закупки за рубежом. По данным трейдеров, в сентябре в Россию было завезено максимальное в этом году количество импортного бензола.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на данные железнодорожных экспедиторов, опубликованные агентством Argus, в сентябре в Россию из-за границы было ввезено 9,3 тысячи тонн бензола против 2,3 тысячи тонн в августе.

По данным опрошенных агентством трейдеров, сегодня на рынке наблюдается дефицит данного продукта в связи с плановыми и внеплановыми ремонтами на российских предприятиях, производящих бензол.

Последний раз резкое наращивание поставок импортного бензола наблюдалось в декабре 2019 года, когда в Россию из-за рубежа поступило 8,2 тысячи тонн данного продукта.

Число поставщиков импортного бензола в сентябре выросло вдвое — с двух до четырех. Возобновилась отгрузка в Россию с Мозырского НПЗ. Спустя полгода, возобновил поставки бензола «Карпатнефтехим». Кроме того, по данным rupec.ru, в сентябре на российский рынок пришел бензола с «Нафтана» и Атырауского НПЗ.