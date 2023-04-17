Деньги 17 апреля 2023, 08:30 Россия за время действия эмбарго нарастила экспорт бензина, а не снизила «Коммерсант»: после нефтяного эмбарго Россия нарастила экспорт бензина почти в 1,5 раза РИА «Новости»

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С начала 2023 года российские производители увеличили экспорт бензина на 38%. Несмотря на введение нефтяного эмбарго и потолка цен на нефтепродукты, отечественные компании нарастили производство и увеличили запасы, сообщил «Коммерсант».

По данным, с января до середины апреля Россия поставила зарубежным покупателям около 1,8 миллиона тонн бензина, что на 38% больше прошлогодних объемов. Производство увеличили до 11,8 миллиона тонн, на 5%, запасы на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах превысили два миллиона тонн. Стоимость бензина на бирже из-за профицита снизилась, но в первой половине апреля возобновила рост.

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Экспорт удалось нарастить благодаря увеличению поставок в Африку. Около 812 тысяч тонн бензина отправили в Нигерию, Тунис и Ливию. Для того чтобы продавать товар по максимально допустимой цене, бензин стали чаще смешивать с таким продуктом нефтепереработки, как нафта.

Эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов заявил, что нефтепереработка осталась выгодной для российских предприятий, несмотря на ограничительные меры Запада. Из-за санкций усложнилась логистика, но эту проблему решили за счет перенаправления продаж на другие рынки.

Потолок цен Евросоюза и стран G7 на нефтепродукты из России начал действовать 5 февраля. Судовладельцам и страховым компаниям запретили обслуживать перевозки бензина и дизельного топлива дороже 100 долларов за баррель, нафты и темных нефтепродуктов по цене выше 45 долларов за баррель.