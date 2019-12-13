Россия взяла кредит у Запада впервые с введения санкций

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил выдачу России кредита в 500 миллионов долларов. Деньги пойдут на пилотный проект «Программа инфраструктурного развития Российской Федерации».

Как казано в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономразвития, первый транш в 96,7 миллионов долларов пойдет на реконструкцию участка трассы трассы Р-21 «Кола». Он проходит от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу к российско-норвежской границе.

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Последующие суммы, предоставленные АБИИ также будут использованы для развития дорожной инфраструктуры. Какие проекты получат финансирование еще предстоит определить.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подчеркнул, что в АБИИ состоят 75 государств. Не только Великобритания, Франция, Канада и другие европейские государства, но и азиатские.

Китай и Индия владеют крупнейшими долями АБИИ в 26,5% и 7,6% соответственно. Доля голосов западных стран составляет 25%.

«Подобная инициатива, конечно, натолкнулась бы на ожесточенное сопротивление в других международных институтах. Однако в рамках АБИИ наши западные партнеры вынуждены считаться с позицией остального мира. Это доказывает, что политика санкционных ограничений не может длиться вечно», — сообщил Орешкин.

Минэкономразвития и Минтранс согласовывали транши и готовили первичную документацию. Исполнителем проекта является транспортное ведомство.