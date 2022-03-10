Россия временно запретила экспорт сахара

Решение о временном запрете на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца из России поддержала таможенная подкомиссия. Ограничения введены на срок до 31 августа 2022 года и будут действовать в отношении экспорта в третьи страны. При этом поставки в ЕАЭС будут возможны, но только на основании разрешений Минсельхоза. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономразвитию и интеграции прошло в четверг, 10 марта. На заседании и было поддержано решение о временном запрете.

«Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Ранее ФАС зафиксировала ажиотажный спрос у россиян на гречку. По словам главы службы Максима Шаскольского, люди массово раскупают крупу, а также сахар. При этом Шаскольский заверил, что причин для беспокойства нет, запасов продовольствия в России достаточно.