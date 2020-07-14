Россия впервые заработала на продаже золота больше, чем на экспорте газа

Газа же удалось продать на 2,4 миллиарда долларов, это минимальный квартальный показатель с 2002 года.

Такая ситуация впервые сложилась на экспортном рынке России с 1994 года. Об этом рассказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов РБК. Все эти годы выручка от продажи газа превышала доходы от эксперта золота.

Также эксперт добавил, что за год продажи золота за рубеж выросли в 14 раз: с 297 миллионов долларов в прошлом году до 1,4 миллиарда долларов в нынешнем. Это связано с тем, что Центробанк оказался от покупки драгоценного металла. Кроме того, изменились правила вывоза золота за границу. Золотодобытчики и заводы получили равные экспортные права с банками.

Ранее стало известно, что программу перевода машин на газ могут расширить на все регионы России. Пока в проекте принимают участие 27 регионов.