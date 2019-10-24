Россия вошла в топ-30 стран по развитию бизнеса

Позиция России в рейтинге Doing Busines-2020 улучшилась. Она поднялась на три строчки и заняла в итоге 28 место. Это самый лучший результат среди стран БРИКС.

Рейтинг составили специалисты Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, сообщило РИА «Новости». Они отметили проведенные в России реформы, которые ускорили процесс получения электроэнергии, упростили соблюдение налоговых требований и усилили защиту прав миноритарных инвесторов. Последнего удалось добиться, поскольку повысились требования к корпоративной прозрачности.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, Россия в рейтинге Doing Busines-2020 показала наилучший результат, по сравнению с другими государствами БРИКС. Опередила страна и многие европейские страны.

Чтобы закрепить успех, добавил Орешкин, необходимо создать предсказуемые условия ведения бизнеса. Для этого еще нужно многое сделать.

Министр Орешкин оценил динамику инвестиций и условия для бизнеса в России Подробнее

«Для того, чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед», — подчеркнул министр. Он указал на усиление конкуренции, приведя в пример Китай: с 46-го он поднялся на 31-е место и «уже вплотную поджимает» Россию.

Наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса в мире созданы в Новой Зеландии, которая подтвердила лидерство в мировом рейтинге. На втором месте — Сингапур, а на третьем — Гонконг. Ему уступила Дания, сдвинувшись на четвертую строку.

Доклад «Ведение бизнеса» коснулся 190 стран. Его составляют уже в 17-й раз. Специалисты оценивают нормы регулирования государств, которые способствуют или препятствуют развитию бизнеса во время его деятельности на всех уровнях.