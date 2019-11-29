Россия вошла в топ-3 крупнейших инвесторов Украины
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На первой строчке списка оказался Кипр, инвестировавший в Украину 761 миллион долларов, на втором — Нидерланды, вложившие 438 миллионов долларов. Россия заняла третье место.
В пятерку крупнейших инвесторов также вошли Швейцария (133 миллиона долларов) и Германия (89,9 миллиона долларов). Всего сначала года Киев получил 1,81 миллиард долларов прямых инвестиций.
В ответ украинского Госстата сказано, что охотнее всего другие государства инвестировали в промышленность (32,9%), оптовую и розничную торговлю (16,2%), а также финансовую и страховую деятельность (12,9%).
Россия признавалась главным инвестором в экономику Украины по итогам инвестиций по итогам 2017 года и в первом полугодии 2018 года. В 2017 году Москва являлась главным поставщиком угля на Украину.