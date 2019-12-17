Россия вложила в гособлигации США еще $622 млн

Из общего объема инвестирования 2,57 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные инвестиции, остальная сумма — на краткосрочные. В топ-30 самых крупных держателей долга США Российская Федерация не входит.

С весны прошлого года Россия постепенно и целенаправленно снижала сумму вложений в американские гособлигации, но осенью 2018 года произошло наращивание вложений в госдолг США. Эксперты считают его незначительным. С ноября вновь продолжилось сокращение вложений.

Нынешнее повышение — третье в течение 2019 года. В прошлый раз в ценные бумаги США Россия вкладывала деньги в сентябре. Тогда это были два транша: 775 миллионов и 800 миллионов долларов.