До 11,5 миллиарда долларов выросли вложения России в госбумаги США. Рост фиксируется четвертый месяц подряд. Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов объяснил «360», зачем РФ нужны американские облигации.

Эксперт заметил, что к происходящему не стоит относиться как к чему-то необычному. Процесс, подчеркнул он, абсолютно нормальный.

«Мы балансируем и ребалансируем свои золотовалютные резервы», — сказал Шабанов.

Весь прошлый год, пояснил он, Россия уменьшала инвестиции в доллар и американские активы. Сейчас настал неплохой момент, чтобы их увеличить.

«Это будет хорошо для наших золотовалютных резервов в рамках их общей структуры. Это не какое-то глобальное движение. <…> Вопрос касается доходности облигаций, она зависит от многих макроэкономических факторов. Аналитики в ЦБ и Минфине считают, что сейчас неплохая ситуация „немножко прикупить“ американских долговых расписок, потому что они в доходности в ближайшее время подрастут по тем или иным причинам», — заявил специалист.

Для обычного обывателя, заключил он, «это ничего не значит».

По данным, опубликованным Минфином США, в ноябре 2019 года объем вложений России в государственные бумаги Соединенных Штатов достиг 11,94 миллиарда долларов. По сравнению с октябрем 2018-го показатель вырос на 794 миллиона. При этом 2,979 миллиарда в американской валюте пришлось на долгосрочные облигации, на краткосрочные — 8,512 миллиарда.